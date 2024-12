Cachorro é resgatado após ficar preso por 5 horas na ponte Rio-Niterói

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou um animalzinho antes da subida da ponte Rio-Niterói, no sentido para Niterói, na noite da última quinta-feira (26). O cachorrinho ficou ali por 5 horas.

O animal foi resgatado por agentes do Grupamento Operacional do Comando-Geral, alertados pela equipe da Ecoponte, concessionária responsável pela manutenção da via expressa e que deu apoio na sinalização durante o resgate.

O cachorrinho foi salvo, estava sujo e apresentava sinais de desnutrição, depois de passar 5 horas preso no lugar sem acesso à comida e água.

Segundo a Ecoponte, foi uma mulher quem identificou que o animalzinho estava preso e comunicou os funcionários da concessionária sobre a situação. Após o resgate, ela se prontificou a adotá-lo. Agora, o “bichano” passará a virada de ano em um novo lar.