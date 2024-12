Incêndio atinge barracão de escola de samba em Niterói

O barracão de uma escola de samba, no Centro de Niterói, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27). Ainda não há informações sobre feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 6h10 para conter as chamas e, no momento, trabalham no rescaldo do incêndio no barracão localizado na Avenida Jansen de Melo, próximo ao acesso à Ponte Rio-Niterói.

Até o momento, não há informações sobre feridos, e as causas do incêndio ainda serão apuradas. De acordo com testemunhas, foi possível ver de longe uma nuvem de fumaça.