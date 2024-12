Avião com mais de 60 pessoas cai no Cazaquistão

Um avião da Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25). Agências de notícias russas divulgaram a informação com base no Ministério de Emergências do Cazaquistão.

O avião foi fabricado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer.

Equipes chegaram ao local para prestar apoio as vítimas do acidente | Foto: Reprodução/Ministério de Emergências do Cazaquistão

Entre todas as pessoas a bordo, 62 era passageiros e cinco faziam parte da tripulação. Segundo a agência de notícias russa Interfax, havia cidadãos do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão.



A Reuters informou, que até a manhã desta quarta (25), 32 pessoas sobreviveram. A Associated Press informa que outras 29 estão hospitalizadas e que há mais de 30 mortos no acidente. A Al Jazeera indica que há quatro óbitos.

A aeronave havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni, capital da Chechênia. A companhia aérea declarou que a aeronave Embraer 190, que realizava o voo J2-8243, foi forçada a realizar um pouso de emergência a aproximadamente 3 km da cidade cazaque de Aktau.

O órgão regulador de aviação da Rússia disse, em comunicado, que informações preliminares apontam que o piloto decidiu fazer um pouso de emergência após uma colisão com um pássaro.

As autoridades do Cazaquistão informaram que uma comissão governamental foi criada para investigar o ocorrido, e que seus membros foram designados para voar até o local e garantir que as famílias das vítimas e dos feridos recebam apoio. O Cazaquistão afirmou que cooperaria com o Azerbaijão na investigação.



O site de monitoramento Flighradar24 mostrou que a aeronave chegou a oscilar de altitude por 74 minutos. Veja o gráfico abaixo:



Aeronave oscilou por longo tempo antes de cair | Foto: Divulgação

Os passageiros que se feriram foram vistos deixando uma parte da fuselagem que ficou intacta mesmo após a queda e uma explosão, como vista na imagem abaixo:

No momento da queda, uma explosão foi vista | Foto: Reprodução

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou suas condolências a Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov: "Infelizmente, o presidente do Azerbaijão, Aliyev, foi forçado a deixar São Petersburgo (onde participava de uma cúpula). Putin já ligou para ele e expressou suas condolências em relação ao acidente do avião azeri em Aktau. Simpatizamos profundamente com aqueles que perderam seus parentes e amigos neste acidente aéreo e desejamos uma rápida recuperação a todos que conseguiram sobreviver."