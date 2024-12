PM morre após acidente entre dois carros e uma moto na Zona Norte do Rio

Nesta segunda-feira (23), um policial militar morreu em um acidente entre dois carros e uma moto a Estrada da Água Grande, Vista Alegre, na Zona Norte do Rio. A vítima, identificada como Marcel Magno Borges da Fonseca, de 39 anos, trabalhava no 9 BPM (Rocha Miranda).

Foram chamados militares dos quartéis da Penha e de Irajá pra atender a ocorrência. O militar, que estava de folga, foi encontrado sem vida.

Os relatos preliminares indicam que o policial teria morrido com o impacto do airbag, onde uma peça do equipamento teria cortado seu pescoço.

O corpo de bombeiros informou que um jovem de 21 anos, Lucas Machado, sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, localizado na Penha, que recebeu atendimento médico.

O corpo do agente foi levado ao IML, mas até agora não se sabe sobre o velório e o sepultamento.

O caso foi registrado na 27 DP (Vicente Carvalho). De acordo com a corporação , as diligências para apuração do acidente estão sendo realizadas pelos agentes.