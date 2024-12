Família come bolo, 2 pessoas morrem e 5 ficam hospitalizadas

O bolo foi apreendido e perícia vai determinar o que causou a morte das pessoas - Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Duas pessoas morreram após comer um bolo em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na região de Grande Porto Alegre. Uma mulher morreu nesta terça-feira (24) e a outra na segunda (23), quando o doce foi ingerido. A Polícia Civil investiga o caso.

As vítimas foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, e Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos. Elas são irmãs, segundo a Polícia Civil. Os corpos foram encaminhados para necrópsia no Instituto Geral de Perícias onde a causa da morte será a analisada. Os alimentos também foram recolhidos para o exame pericial.

As duas vítimas morreram com intervalo de algumas horas. Ambas tiveram parada cardiorrespiratória, segundo o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. Outras quatro pessoas da mesma família foram hospitalizadas e uma já recebeu alta. Das três pessoas que seguem internadas, duas são idosas e a outra é uma criança de 10 anos.

De acordo com a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa, durante um café da tarde, quando começaram a passar mal. Apenas uma das pessoas não teria comido o bolo. A mulher que preparou o alimento, em Arroio do Sal e levou para Torres, o consumiu e é uma da hospitalizadas.

