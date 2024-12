Desabamento deixa 11 feridos na zona norte do Rio

O desabamento de um imóvel deixou 11 feridos no bairro de Acari, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, durante as chuvas que atingiram o estado neste domingo (22). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os feridos, entre os quais seis crianças, foram encaminhados ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, seis tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados durante a noite de domingo. Os outros cinco foram transferidos para outros hospitais da rede e têm quadros de saúde estáveis.

O Corpo de Bombeiros informou que, mesmo antes de suas equipes chegarem ao local, todos os feridos já tinham sido encaminhados ao hospital por vizinhos.

Os bombeiros registraram ainda um desabamento sem vítimas, em Mesquita, na Baixada Fluminense, e um deslizamento de terra que atingiu uma casa em São Gonçalo, no Grande Rio. Um homem foi socorrido no local, mas recusou atendimento médico.

As chuvas também provocaram inundações na Baixada Fluminense. O Rio Botas, que corta os municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, transbordou em vários pontos.