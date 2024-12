Governo do Rio anuncia ônibus movidos a gás natural e biometano

O Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (16/12), o projeto-piloto de ônibus movido a gás natural/biometano, o 'RJ Mobilidade Sustentável', que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa na mobilidade urbana. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Transporte e de Energia e Economia do Mar e o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ), e vai consolidar o Rio de Janeiro no processo de transição energética do país.

Para abranger os diferentes cenários rodoviários e urbanos, duas linhas com trajetos e operações distintas iniciarão a operação dos ônibus a gás natural e biometano: Rio de Janeiro x Barra Mansa, mantida pela viação Cidade do Aço; e Duque de Caxias x Barra da Tijuca, operada pela Transportes Santo Antônio.

"Queremos transformar o Estado do Rio de Janeiro em um verdadeiro hub de tecnologia, à frente de soluções inovadoras e sustentáveis para a população fluminense. Não só possuímos um papel fundamental na transição de matriz energética do estado e do país, como também um enorme potencial econômico a ser explorado. É o Rio de Janeiro liderando o caminho para um futuro mais verde", disse o governador Cláudio Castro.

Os modelos utilizados no projeto-piloto RJ Mobilidade Sustentável serão o Scania K 280 e o Scania K 340, ambos com tecnologia a gás híbrida, capaz de reduzir em até 20% as emissões de CO2, principal agente do aquecimento global, em comparação ao diesel de ônibus comuns, além de quase 85% e 90% das emissões de material particulado e óxidos de nitrogênio, poluentes associados a maior incidência de doenças cardiovasculares.

"Estamos dando um grande passo, que reforça o compromisso do Governo do Estado com a transição energética. Seguiremos avançando em direção ao futuro do transporte público, trazendo soluções inovadoras e sustentáveis para a mobilidade urbana. Este ano, realizamos o primeiro fórum RJ Eletromobilidade e o Detro já vai trazer no edital de licitação das linhas intermunicipais a determinação para que parte dos ônibus utilizem energia limpa. E, no futuro, todos os coletivos do estado serão assim, com energia limpa", pontuou o secretário de Transporte, Washington Reis.

Corredores Sustentáveis

O uso de veículos a gás natural e biometano se juntará a outra iniciativa pioneira que vai viabilizar toda a operação. Trata-se do programa Corredores Sustentáveis, lançado também pelo Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Energia e Economia do Mar, em novembro de 2023. Já são 14 postos adaptados nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luís, e na Rio-Magé, permitindo que caminhões e ônibus trafeguem entre os estados do Rio e São Paulo, emitindo menos gases do efeito estufa e gerando menos poluição sonora. A meta é, em breve, expandir o projeto para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Em um posto não adaptado, um veículo pesado a gás precisaria ficar parado entre 45 a 50 minutos, dificultando a operação e impondo mais custos logísticos. Além da economia de tempo, a troca do diesel por gás pode resultar em um montante de 52 toneladas de CO2 não soltas na atmosfera a cada mil veículos - o que equivale à preservação de cerca de 200 árvores.

O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do país, com 73% da produção nacional, além de o segundo maior produtor de biometano, com 80 milhões de m³/ano.

"Estamos avançando com o programa Corredores Sustentáveis, abrindo uma nova etapa com o projeto-piloto RJ Mobilidade Sustentável, nessa parceria com a Secretaria de Transporte. E estamos também estimulando esse segmento na ampliação e criação de novas plantas de produção de biometano, criando desenvolvimento, renda e empregos, com soluções que integram tecnologia e sustentabilidade, que vão mudar a maneira como nos movemos. Juntos, podemos construir um estado mais limpo, mais inovador e mais sustentável para todos", explicou o secretário de Energia e Economia do Mar, Cássio Coelho.

Frota adaptada para GNV no estado

Segundo dados da distribuidora de gás Naturgy, responsável pela estrutura para fornecimento do GNV no estado, o Rio de Janeiro é líder em frota adaptada para GNV, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados.

O GNV possui vantagens, tanto em termos econômicos, quanto em relação à sustentabilidade, sobre os demais combustíveis. Em média, com R$ 100 de GNV, por exemplo, o motorista roda 328 km, contra 180 km do etanol e 181 km da gasolina. Em relação às emissões de CO2, em média, o GNV tem redução de 20% a 30% em relação à gasolina.

"Apoiamos este programa tão importante para o Governo do Estado e acreditamos que os Corredores Sustentáveis são uma solução importante, tanto em termos econômicos e principalmente em relação à sustentabilidade. A Naturgy vem apoiando a transformação das frotas e está sempre aberta a dialogar e ver formas de como impulsionar as vendas do GNV. Nossa expectativa é que cada vez mais veículos pesados possam ser adaptados. E que o Rio lidere o processo de transição energética no transporte de carga e de passageiros", ressaltou Katia Repsold, country manager da Naturgy no Brasil.