Troca de tiros no Morro dos Macacos acaba com um ferido e um ônibus incendiado

Em mais uma tentativa de invasão no Morro dos Macacos, localizado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, um homem ficou ferido e um ônibus queimado. A localidade registrou tiroteios todos os dias, durante essa semana.

A troca de tiros teve início por volta das 18h40, perto da entrada do túnel Noel Rosa. Horas mais tarde, na rua Visconde de Santa Isabel, um coletivo foi incendiado. O homem ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro.

A localidade é disputada por traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Os criminosos que comandam o Morro do São João, situado no Engenho Novo, buscam, desde o ano passado, o controle do tráfico de drogas no Morro dos Macacos.

Por causa da intensa troca de tiros causou o cancelamento do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, que estava programado para acontecer Boulevard 28 de Setembro, a principal via do bairro.