Tributo ao Pearl Jam e ao Creed agita o Boteco Sujo neste sábado (14), em São Gonçalo

Neste sábado (14), o Rock 'N Beer Pub, na Parada 40, em São Gonçalo, vai para seu último Black Circle de 2024. O maior tributo ao Pearl Jam promete um show especial tocando todas do álbum "Ten", além de outros sucessos históricos da banda.

A noite no Boteco Sujo terá início com uma abertura de tributo ao Creed, com a Banda Face no comando. É promessa de uma grande noite com duas super bandas.

Aniversariantes do mês ganham entrada grátis se levarem cinco acompanhantes. Levando 10 acompanhantes, além da entrada liberada ganha também um balde de cerveja da Amstel. É obrigatório enviar lista com nomes até às 18h do dia 14/12 para o número (21) 992933859.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou de responsáveis legais. Menores de 12 anos estão proibidos de entrar.

Serviço:

Endereço: Rua Francisco Portela, 2438 - Parada 40 - São Gonçalo

Abertura do bar: 20h

Entradas: a partir de R$ 30,00 (1º lote) - Ingressos no site Articket.com.br (ingresso na hora: R$ 50,00)

Início dos shows: 22h