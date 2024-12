Sedcon e Procon-RJ investigam falta d’água no Rio de Janeiro.

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e a Autarquia de Defesa do Consumidor (PROCON-RJ), após receberem denúncias sobre problemas no fornecimento de água, abriram processos administrativos em face das empresas Águas do Rio, Iguá e Rio Mais Saneamento para exigir respostas e ações efetivas.

Secretaria e Autarquia solicitaram esclarecimentos sobre quais bairros estão sendo ou foram mais afetados pela falta d’água, o motivo pelo qual as interrupções acontecem com frequência, que medidas estão sendo tomadas para resolver o problema, quando o fornecimento será totalmente regularizado e, ainda, quais canais estão disponíveis para atender os consumidores.

O processo exige respostas, inclusive, de problemas ocorridos em meses anteriores, no ano de 2024, tendo em vista que a falta d’água é um problema recorrente em bairros do Rio e Grande Rio.

Fiscais do PROCON e agentes da SEDCON estão também vistoriando as áreas afetadas para verificar irregularidades.

O Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, reforça que a SEDCON e o PROCON-RJ estão acompanhando de perto os problemas de falta d'água desde o início.

“Abrimos processos para investigar as denúncias e já notificamos as empresas responsáveis. A água é um direito básico, e sua falta prolongada é inaceitável. Estamos trabalhando para garantir que essas empresas cumpram a obrigação de fornecer água de forma segura e contínua”, afirmou o Secretário.

O Presidente do PROCON-RJ, Marcelo Barboza, explica a importância de os consumidores registrarem as reclamações nos canais oficiais da Secretaria e da Autarquia, para que as investigações e ações sejam feitas de forma mais assertiva.

“Pedimos que a população registre suas denúncias, enviando informações completas e, se possível, provas. Isso nos ajuda a agir rapidamente e cobrar soluções concretas. Vamos continuar fiscalizando e exigindo resultados para que a água chegue a quem mais precisa” – ressaltou o Presidente.

Canais de Reclamações e Denúncias:

Fala Consumidor (SEDCON):

(21) 99336-4848

0800-2020143

atendimento@sedcon.rj.gov.br

PROCON-RJ

151

WhatsApp Denúncias:

(21) 97915-4700

(21) 98104-5445

www.procononline.rj.gov.br