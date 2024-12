Guarda Niterói: Inscrições abertas para 209 vagas imediatas

Estão abertas as inscrições do concurso para a Guarda Municipal de Niterói que oferece 209 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de guarda municipal. A remuneração inicial é de R$ 4.858,28. O concurso é para ambos os sexos e para participar é preciso ter nível médio completo e idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

A boa notícia para os interessados é que a expectativa é de que o número de convocados seja maior do que a oferta inicial de vagas como ocorreu no concurso de 2019, quando foram oferecidas 142 vagas iniciais e mais de 390 aprovados foram convocados. “Hoje a carência de profissionais já é superior a esse número de 209. Começamos esse processo em 2023, esse era o número na época, hoje já é maior, então provavelmente vamos utilizar o cadastro de reserva, afirmou o secretário de Ordem Pública de Niterói, Paulo Henrique Moraes.

Inscrições até 9 de janeiro

As inscrições estão abertas até 9 de janeiro de 2025 no site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). A taxa é de R$ 90,00 e somente após o pagamento a participação é efetivada. Pedidos de isenção de taxa serão aceitos nos dias 2 e 3 de dezembro, também pelo site do Instituto Selecon.

Concurso Guarda Municipal de Niterói RJ oferece 209 vagas para nível médio, com inscrições abertas até 9 de janeiro. | Foto: Divulgação

O concurso da Guarda de Niterói RJ será realizado em cinco etapas: Prova de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame antropométrico e prova de capacidade física, de caráter eliminatório; Exame psicotécnico, de caráter eliminatório; Exame médico, de caráter eliminatório; e Investigação social e documental, de caráter eliminatório. A prova de conhecimentos está prevista para 16 de março.



O resultado final está previsto para o dia 1º de julho de 2025. Os aprovados serão convocados ainda para a realização de o curso de formação. As contratações ocorrerão pelo regime estatutário. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Guarda Niterói

Vagas: 209 + cadastro de reserva

Inscrições de 02 de dezembro a 09 de janeiro de 2025 pelo site www.selecon.org.br

Taxa: R$ 90,00