Passagem mais cara? Veja como evitar o aumento na tarifa do ônibus em Niterói

A tarifa dos ônibus municipais em Niterói foi reajustada de R$ 4,45 para R$ 5,15 devido a uma decisão judicial da 7ª Vara Cível da cidade. No entanto, a Prefeitura está subsidiando a diferença de R$ 0,70 para os usuários do Bilhete Único Municipal (BUN), garantindo que continuem pagando o valor atual de R$ 4,45. A mudança passou a valer em 1º de dezembro.

O benefício do subsídio já está disponível para qualquer cidadão que possua o cartão Riocard Mais vinculado ao CPF. Para garantir a utilização, o bilhete pode ser adquirido no site oficial da Riocard (https://www.riocardmais.com.br/Para_voce). Para quem tiver o sistema Android no celular, basta baixar o aplicativo da Riocard. Também podem ser adquiridos em terminais e pontos físicos da empresa.

O prefeito Axel Grael reforçou que a medida tem como objetivo proteger os moradores do impacto econômico. “Vamos cumprir a decisão judicial, mas não permitiremos que a população seja prejudicada. Por isso, estamos cobrindo o aumento”, declarou.

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, cerca de 75% das viagens de ônibus em Niterói já são realizadas com o bilhete único, e a meta é ampliar esse número. Barandier enfatizou que é essencial que os moradores realizem o cadastro até o início da vigência do reajuste.

A Prefeitura estima um investimento mensal de R$ 2,5 milhões para garantir o subsídio. Os descontos para integrações com barcas e catamarãs também serão mantidos.