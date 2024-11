Universidades públicas cariocas suspendem aulas por falta d`água

O restaurante universitário do campus Maracanã da UERJ irá funcionar no almoço - Foto: Reprodução/Uerj

O desabastecimento de água no Grande Rio e na Baixada Fluminense, provocado pela parada programada para manutenção da Estação de Tratamento de Água do Guandu e o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, fez com que as instituições superiores UniRio e Uerj suspendessem as aulas presenciais nesta quinta-feira(28). Somente aulas remotas foram mantidas.

O campus da UniRio da Praia Vermelha, na Urca, teve suas atividades acadêmicas, administrativas e aulas canceladas. Os compromissos acadêmicos do Campus Maracanã da Uerj também foram suspensos, a partir do meio-dia. De acordo com a reitoria, o restaurante universitário do campus continuará funcionando no horário do almoço, mas fechará no jantar. A administração seguirá com suas atividades normalmente.

Paralelo a isso, o forte calor foi outro fator que contribuiu para decisão de suspender as aulas. Para esta quinta-feira(28), há previsão de dos termômetros marcarem 42 graus na cidade do Rio.