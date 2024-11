Niterói recebe evento gratuito de psicanálise e saúde

Acontece nesta sexta (29), em Niterói, a segunda edição do Simpósio de Psicanálise e Saúde, evento gratuito da Oncomed com debates de especialistas de saúde. Das 7h30 às 19h, o auditório do Hotel H, no Ingá, em Niterói, recebe sete mesas-redondas com quinze especialistas da área. As vagas são limitadas.

Diferentes especialistas em saúde pariticpam do evento, como o psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti, coordenador da Pós-graduação de Psicanálise e Saúde do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e autor de vários livros. Um deles será apresentado na mesa de autógrafos com participação da também da psicanalista e doutora Gloria Sadala, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e do curso de Especialização em Psicologia Clínica da PUC-Rio.

Idealizado pela psicanalista e psicóloga Christiane Couri, coordenadora do serviço de psico-oncologia da Oncomed, o simpósio propões uma troca de experiências sobre tratamentos e cuidados do indivíduo como um todo, explorando temas como a espiritualidade, o pausar o envelhecimento e o corpo na contemporaneidade.

“Nas vivências dos quase 30 anos da Oncomed, que atua não só cuidando da doença, mas com foco em promover saúde, sentimos a necessidade de promovermos um evento voltado à contemporaneidade, com temas que privilegiem a saúde como um todo, sobretudo, a saúde mental. Um fórum para falarmos de trabalhos inovadores desenvolvidos por diversas instituições para aprofundar o aprendizado e o cuidar, atuar firme na prevenção e humanizar os serviços.”, explica Christiane

A entrada no evento é gratuita, mas as vagas são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo Sympla. O II Simpósio de Psicanálise e Saúde Oncomed acontece no dia 29 de novembro, a partir das 7h30, no Hotel H, que fica na Rua Dr. Paulo Alves, 14, no Ingá, em Niterói.