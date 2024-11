Rede municipal de ensino do Rio inicia nesta terça as matrículas para 2025

Começa nesta terça-feira (26), as matrículas para o ano letivo de 2025 da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Educação (SME), alerta os responsáveis para as datas de cada segmento de ensino.

As inscrições para as vagas só poderão ser realizadas de forma on-line no site: www.matricula.rio. A plataforma pode ser acessada tanto de computadores como de celulares, além de contar com acessibilidade. Em casos onde os responsáveis não tenham acesso à internet, a inscrição pode ser feita em uma unidade escolar ou em uma das Naves do Conhecimento.

Calendário de inscrição:

Educação Especial: as inscrições vão do dia 26 até 29 de novembro de 2024.

Transferência Interna da Educação Infantil: as matrículas podem ser feitas entre os dias 3 a 5 de dezembro de 2024.

Creches (novos alunos): as matrículas das creches municipais irão do dia 10 a 15 de dezembro de 2024.

Caso os responsáveis precisem de mais informações, podem entrar em contato com a central pelo número 1746 ou acessar o site da Secretaria Municipal de Educação.

Para a realização da inscrição, é obrigatório apresentar o CPF. Entretanto, se o responsável pelo estudante não possuir o documento, pode solicitar nas unidades dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal.