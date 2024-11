'Incidente de segurança': BC informa vazamento de dados Pix na Cronos Instituição de Pagamentos

O Banco Central divulgou que houve um “incidente de segurança” de dados cadastrais de 1.378 chaves PIX, na Cronos Instituição de Pagamentos, nesta terça-feira (26). Dentre as informações vazadas estão, nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência e número da conta.

De acordo com o BC, não houve a divulgação indevida de dados sensíveis como senhas, saldos financeiros e outras informações referentes ao sigilo bancário.

Ainda segundo a instituição financeira, as informações vazadas não influenciam na movimentação de dinheiro, nem mesmo acesso às contas ou mais informações financeiras.

"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", explicou o BC através de nota.