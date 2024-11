Eduardo Paes sugere show de Lady Gaga na Praia de Copacabana

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes compartilhou uma postagem misteriosa em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (22). Sem entrar em mais detalhes, Paes compartilhou um vídeo da cantora norte-americana Lady Gaga em sua apresentação no Oscar de 2019.Os fãs ficaram empolgados com a possível vinda da cantora ao Brasil: "Dudu, você não brinca assim que a gente faz até protesto em frente à sua casa", disse um seguidor. "Dudu, não faz isso com a gente... Ou faz, mas confirma", escreveu outro.

Em outubro, Paes fez uma enquete em suas redes sociais indagando qual artista internacional o público gostaria de ver no próximo ano na praia de Copacabana, assim como aconteceu em 2024 com a veterana Madonna... Dentre as opções, foram citadas Lady Gaga, Adele, Beyoncé e The Rolling Stones.

A última apresentação de Gaga foi em 2012, única ocasião em que ela esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour.

Leia também:

Ana Paula Minerato é desligada da Band após comentários racistas