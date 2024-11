Universo realiza primeiro vestibular de Medicina

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) realizou neste sábado (23) o primeiro vestibular para o curso de Medicina, para o campus da Trindade, em São Gonçalo, marcando um passo importante para a educação superior na cidade. Após um processo desafiador de implantação, o vestibular agora dá início a um sonho que vem sendo planejado com dedicação, como revelam a pró-reitora da instituição, Jaina de Mello Ferreira, e a diretora de Avaliação Institucional, Gabrielle Salgado.

O curso, que tem como objetivo formar médicos com uma visão humanizada e compromisso com a comunidade, recebeu em seu primeiro vestibular, as inscrições de 629 candidatos que disputam uma das 60 vagas para a primeira turma de Medicina da Universo de São Gonçalo.

Os próximos passos incluem a recepção dos aprovados, com a aula inaugural marcada para o dia 4 de dezembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo.

Jaina Mello Ferreira e Gabrielle Salgado

Segundo Gabrielle Salgado, a formação do curso e a seleção dos professores foram realizadas com grande cuidado, buscando a excelência acadêmica. "Tivemos um trabalho intenso para garantir que o corpo docente seja qualificado, alinhado com as melhores práticas das universidades de renome mundiais", afirmou. Além disso, as metodologias de ensino adotadas pela instituição incluem abordagens inovadoras e ativas, com foco na formação de médicos capacitados e, acima de tudo, com atendimento humanizado.





A Universidade Salgado de Oliveira também tem um compromisso com a comunidade de São Gonçalo. Para a pró-reitora Jaina Mello Ferreira, a chegada do curso de Medicina promete não apenas gerar oportunidades para futuros profissionais da saúde, mas também impactar positivamente a cidade, com a formação de médicos dispostos a atuarem nas questões locais e a contribuirem para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. "Hoje acontece a realização de um sonho que começou naquela casinha, com 33 alunos, e com os dois reitores que estão aqui conosco (in memorian), Joaquim de Oliveira e Marlene Salgado de Oliveira", relembrou a reitora, emocionada.

A expectativa é que a iniciativa fortaleça ainda mais o ensino superior na cidade, além de representar uma contribuição significativa para a área da saúde. "Nosso objetivo é formar médicos comprometidos, com um olhar mais amoroso e sensível, que compreendam as realidades locais e estejam preparados para fazer a diferença", conclui Gabrielle Salgado.

O vestibular teve início às 9h nos campi São Gonçalo e Niterói. Do total de inscritos, houve somente 9 faltantes na unidade Niterói e 7 em São Gonçalo, o que indica alto índice de interesse pelo curso. Ao final da prova, os vestibulandos receberão um kit de boas-vindas com brindes.





Sonho dos pais

Mãe da Ana Clara, 18, Andrea Boaretto, moradora de Macuco, aguardava, feliz e confiante, a filha fazer a prova. "Fiquei impressionada com a estrutura que está sendo oferecida aqui. É um sonho dela ser pediatra desde criança, e agora começa a se realizar", contou, acrescentando que a estudante teve influência do padrinho, que também é médico cardiologista.

Um dos primeiros vestibulandos a concluir a prova, Carlos Mateus Coutinho, 21, morador do Jóquei em São Gonçalo, tem o sonho de ingressar na Medicina, mais especificamente na Obstetrícia. Segundo ele, "a prova estava objetiva, sem ser cansativa, e a redação focada num tema fundamental que é a humanização".

Morador de Nova Iguaçu, o técnico em Enfermagem e gerente administrativo Leandro Ramos, 48, tenta pela primeira vez o vestibular de Medicina também a partir de um sonho. "Estou bem ansioso. A Universo está sendo muito bem avaliada, muito bem falada, então estamos entrando nesse processo. Eu já sou da área da Saúde, meu irmão é médico também. Ele me perguntou se 'vamos ter mais um médico na familia', contou.