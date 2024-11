Justiça de Portugal condena mulher por racismo contra filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A Justiça de Portugal condenou Adélia Barros, de 57 anos, por praticar um ato de racismo contra os filhos do casal Giovanna Ewbank, 38, e Bruno Gagliasso, 42. O incidente ocorreu durante uma viagem da família à Costa da Caparica, em julho de 2022, quando Adélia ofendeu Titi, de 11 anos, e Bless, de 9, no restaurante Clássico Beach Club, onde a família estava passando férias.

O Tribunal de Almada determinou que Adélia cumprisse uma pena de oito meses de prisão, com a condição de que não cometa nenhum outro crime nos próximos quatro anos. Além disso, ela foi obrigada a pagar uma indenização de 14 mil euros (aproximadamente R$ 85 mil) aos filhos do casal, além de se submeter a tratamento para alcoolismo.

A condenada também terá de pagar 2.500 euros (cerca de R$ 15 mil) à associação SOS Racismo, como parte de sua punição.

O crime aconteceu quando Adélia, uma mulher branca, passou em frente ao restaurante e proferiu insultos racistas contra as crianças, além de agredir verbalmente uma família de turistas angolanos que estava no local, composta por cerca de 15 pessoas.

Vídeos do incidente, divulgados nas redes sociais, mostram Giovanna Ewbank reagindo com firmeza, dizendo: “Vai presa, racista”. Após a agressão, Bruno Gagliasso chamou a polícia, e Adélia foi retirada do local sob escolta policial.

Na sequência, o casal registrou queixa na delegacia portuguesa, o que levou ao início do processo judicial.

Além desse caso, em agosto de 2023, a influenciadora Dayane Alcântara foi condenada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro a 8 anos e 9 meses de prisão por um crime semelhante, cometido em 2017, contra Titi, que na época tinha apenas 4 anos. O caso gerou grande repercussão à época.

