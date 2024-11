São Gonçalo inicia campanha "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher"

A plateia, composta, majoritariamente, por estudantes da rede pública, participou da leitura de trechos do livro do autor, que explora o tema com sensibilidade e profundidade - Foto: Layla Mussi

São Gonçalo iniciou, nesta quinta-feira (14), os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Uma campanha global de conscientização que mobiliza a sociedade para o combate à violência de gênero. A cerimônia de abertura, realizada no Espaço mais Conhecimento, no Partage Shopping, contou com a presença do Desembargador e escritor Wagner Cinelli, que conduziu uma palestra inspiradora, abordando a violência doméstica de maneira leve e teatral. A plateia, composta, majoritariamente, por estudantes da rede pública, participou da leitura de trechos do livro do autor, que explora o tema com sensibilidade e profundidade.

Cinelli, que atuou como juiz nas áreas criminal e de família, comentou que sua experiência profissional foi um fator importante para escrever sobre a violência de gênero. “Eu vi, tanto na vara criminal quanto no Tribunal do Júri e na vara de família, muita situação de desigualdade entre o homem e a mulher. A desigualdade que temos na nossa sociedade de homem e mulher é histórica, e isso se reflete inclusive nas relações interpessoais,” destacou ele.

Um dos momentos de destaque foi a presença de Fernanda Alves, fundadora da página Hora de Falar, convidada especial do autor. Fernanda, que já enfrentou episódios de importunação sexual, criou a página para apoiar e orientar mulheres em situação de vulnerabilidade. Em homenagem ao seu trabalho, Cinelli presenteou-a com exemplares autografados de seu livro, reforçando a relevância de ações como a dela. “Quando uma mulher consegue, de fato, vencer essa dor e ajudar outras, ela se torna um ponto de luz,” comentou ele, enfatizando o papel fundamental de Fernanda na luta contra a violência.

O desembargador ressaltou a importância das mulheres que conseguem romper o ciclo de violência e se tornam ativistas. “A pessoa que vivenciou uma situação abusiva, que sobreviveu a ela e conseguiu se livrar daquele ciclo da violência e se reconstruiu, ela é uma voz muito potente, muito importante nessa trincheira, porque ela viveu na pele,” afirmou Cinelli, reforçando o valor de mulheres que transformam suas experiências em apoio a outras.

Fernanda acompanhou a palestra e agradeceu o convite destacando a importância desse tipo de evento. “Foi uma honra poder participar dessa abertura que representa um período de luta, de informação e de atividade no mundo inteiro. Saber que o trabalho que é feito na página está sendo reconhecido, não só pelas vítimas, mas por pessoas que já lutam por esse tema é gratificante. É um reconhecimento do trabalho de muita gente, que acredita que é possível transformar dor em luta. E foi com esse pensamento que criei a Hora de Falar. Lá divulgamos informações confiáveis, de forma leve e segura. Hoje, vendo essa meninada, tão jovens, falando sobre violência é um acalento para a alma. Tenho certeza que depois da leitura do livro, todo mundo saiu tocado, entendendo um pouco mais. São trabalhos como o do Wagner que me dá a certeza que a mulher pode ter um futuro diferente, um futuro melhor”, falou a ativista.

A campanha dos 21 Dias de Ativismo seguirá com uma série de atividades, pela cidade e pelo mundo, incluindo rodas de conversa, oficinas e palestras voltadas ao fortalecimento das redes de apoio e à conscientização da população. Certamente tem algo do tema acontecendo perto de você. Vale a pena conferir, afinal, não é só uma mão boba, um tapinha dói, sim, e mulher não é posse de ninguém!