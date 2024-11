Vestibular Cederj 2025.1 abre inscrições para 7.743 vagas em 17 cursos semipresenciais no estado do Rio

O Vestibular Cederj está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025. São 7.743 vagas em 17 cursos na modalidade semipresencial. Esta edição conta com duas novidades: o curso de Biblioteconomia, que volta a ser ofertado em dez polos Cederj, e a licenciatura em Física, em Duque de Caxias. A inscrição pode ser feita até o dia 24 de novembro no link www.cecierj.edu.br/consorciocederj/vestibular/2025-1/. A taxa de inscrição é de R$ 89,90.

O curso de Biblioteconomia, com um total de 250 vagas, será oferecido nas seguintes localidades: Angra dos Reis (20), Belford Roxo (40), Campo Grande (40), Miguel Pereira (20), Nova Friburgo (20), Paracambi (20), Resende (20), Rio Bonito (20), Rio das Ostras (30) e São Gonçalo (20).

Já o Polo Cederj em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, inaugura a licenciatura em Física, com a oferta de 50 vagas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além desse polo, o curso é ofertado em Angra dos Reis, Rio de Janeiro (Campo Grande), Itaperuna, Macaé, Nova Iguaçu, Paracambi, São Gonçalo, Três Rios e Volta Redonda. O total é de 355 vagas.

O Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, reúne as instituições de ensino superior públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro com a oferta de cursos na modalidade semipresencial. O estudante possui material didático gratuito e próprio para educação a distância, em versão impressa e digital, e conta com infraestrutura de apoio pedagógico em 43 polos, ambiente virtual de aprendizagem, além de tutorias presenciais e on-line.

Os candidatos aprovados vão receber chips de telefonia móvel para facilitar o acesso à internet gratuita. O chip oferece tecnologia 3G/4G ou superior, cobertura nacional, ligações locais e interurbanas ilimitadas, 30 SMS diários e um aplicativo personalizado compatível com iOS e Android.

O objetivo é apoiar o aprendizado e reduzir a evasão escolar, garantindo a todos uma conexão de qualidade. Com esse chip, cerca de 180 mil pessoas, entre alunos e tutores de projetos educacionais da Fundação Cecierj, terão acesso à internet ilimitada para acessar as plataformas de aprendizagem, além de 2 gigabytes extras.

Relação de cursos

O Vestibular Cederj 2025.1 oferecerá cursos nas áreas de Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Localização dos polos

O Cederj tem polos nas cidades de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Búzios, Cabo Frio, Cantagalo, Cardoso Moreira, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio de Janeiro (Campo Grande e Rocinha), Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

Serviço

Vestibular Cederj 2025.1

Inscrições abertas até o dia 24 de novembro de 2024

Taxa de inscrição: R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos)

Link para inscrição: www.cecierj.edu.br/consorciocederj/vestibular/2025-1/

Banca organizadora: Coseac/UFF