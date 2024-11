Acidente na Rio-Santos deixa um morto e sete feridos na altura de Angra dos Reis

Uma das motos foi parar debaixo do caminhão reboque - Foto: Divulgação

Uma das motos foi parar debaixo do caminhão reboque - Foto: Divulgação

Uma colisão entre três motos e um reboque que transportava um caminhão baú, no fim da noite da última quinta-feira (7), deixou um motociclista morto e sete feridos na Rio-Santos, na altura da Mombaça, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

A rodovia ficou fechada nos dois sentidos Rio/São Paulo, por cerca de uma hora.

O Corpo de Bombeiros e CCR RioSP foram acionados para o resgate por motoristas que passavam no local e se depararam com a cena. Uma das motos foi parar debaixo do caminhão reboque. O piloto não resistiu e morreu na rodovia.

Leia também:

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 200 milhões

Carro pega fogo na Ponte Rio Niterói

Das outras sete vítimas, quatro foram atendidas e liberadas ainda no local e outras três foram removidas pelas equipes de resgate para o Hospital Municipal da Japuíba. A unidade ainda não atualizou o boletim médico das vítimas.

Não se sabe ainda o que teria causado o acidente que envolveu os veículos. A PRF esteve no local e a ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).