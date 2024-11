Jojo Todynho critica auxílios do governo e jovens dessa geração

Cantora declarou não se identificar com os valores e comportamentos da juventude - Foto: Divulgação

Jojo Todynho expressou uma crítica ao modelo de dependência dos auxílios financeiros do governo, que, segundo ela, desestimula a busca por uma renda independente. A influenciadora questionou a aceitação de auxílios como o de R$600, afirmando que esses incentivos contribuem para a falta de ambição.

"Uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, que não trabalha, não estuda e vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce. Sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar para a vida quando der uma merda”, desabafou.

"Eu costumo dizer que nasci na geração errada. Uma geração que não trabalha, não estuda e não respeita ninguém. Acha que na vida é tudo festa. Não é possível o brasileiro aceitar ganhar o salário mínimo desse e ainda acha que a ajuda de 600 reais [dada pelo governo] é uma maravilha”, afirmou Jojo.

Ao final de seu desabafo, Jojo revelou a intenção de morar fora do Brasil em um futuro próximo. Segundo ela, a situação do país a preocupa, e o atual cenário pode levar a um caminho de retrocesso.

"O povo quer ir à festa em Copacabana, vamos celebrar. Está tudo lindo e tudo maravilhoso. A vida não é um morango! […] E sabe qual o absurdo maior? Estão fazendo filho adoidado. Se assegurando no Bolsa Família. Mas esse auxílio aí, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam. Se minha vida caminhar do jeito que está, muito bem, eu vou meter meu pé. O Brasil está caminhando para ser uma Venezuela", opinou a influenciadora.