Pancada de chuva pega moradores de surpresa em São Gonçalo neste domingo (03)

Uma forte pancada de chuva pegou de surpresa alguns moradores de São Gonçalo na tarde deste domingo (03) - mas foram apenas alguns, já que as pancadas foram isoladas e não atingiram todo o município. Moradores de bairros como Colubandê, Galo Branco, Jockey e Almerinda relataram fortes e breves pancadas por volta das 14h10.





Moradores do Alcântara e de São Miguel também relataram chuvas no início desta tarde. A chuva passou logo e não chegou a atingir regiões mais próximas do Centro e do norte do município. Apesar de isoladas e breves, as chuvas chegaram a alagar algumas vias, sobretudo no Colubandê.

Após o fim das pancadas, a previsão é de que o restante do dia siga sem chuvas na cidade. Nesta segunda (04), porém, as nuvens devem retornar na parte da tarde. Apesar da previsão de um dia quente, com máxima prevista em 29ºC, São Gonçalo pode voltar a ver algumas pancadas isoladas no início da tarde.

A situação deve ser parecida na terça, que também tem grande probabilidade de chuvas à tarde, mas com previsão de um clima ensolarado ao longo do dia, com máxima de 28º C e mínima de 22º C. As informações são do portal meteorológico weather.com.