Final da Copa do Brasil terá reforço na segurança

De acordo com o planejamento divulgado, 1,2 mil policiais militares estarão mobilizados no dia do jogo - Foto: Divulgação - Secretaria de Polícia Militar no Rio

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Mineiro, acontecerá neste domingo (3), às 16h, no Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e contará com um esquema especial de segurança, segundo a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro.

De acordo com o planejamento divulgado, 1,2 mil policiais militares estarão mobilizados no dia do jogo. As ações de patrulhamento incluem escoltas para as delegações dos clubes, equipes de arbitragem e também para as torcidas organizadas. A segurança do estádio será coordenada pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE).

Além do BEPE, o esquema de segurança contará com apoio de outras unidades da PM, como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).

O espaço aéreo do estádio será monitorado por agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM), com o uso de aeronaves e drones. As estações de trem e metrô de São Cristóvão e Maracanã também receberão reforço, com o apoio de equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).

Além disso, o patrulhamento no entorno será intensificado pelos policiais do 6º BPM (Tijuca), responsáveis pela segurança do bairro do Maracanã.