Prefeitura de Maricá recolhe 628,87 kg de resíduos orgânicos no projeto ‘Baldinho do Bem’

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, promoveu nesta sexta-feira (1°/11) a edição do projeto ‘Baldinho do Bem’, na Praça Agroecológica de Araçatiba. A ação contou com a participação de 161 voluntários e recolheu 628,87 kg de resíduos orgânicos, dentre eles: Casca de legumes e frutas, borra de café, filtro de papel usado e casca de ovo.

Os participantes tiveram uma oficina de educação ambiental sobre reciclagem de óleo de cozinha usado com o bioconstrutor José Domingos Matos, do Instituto Jodoma. Na atividade, que contou com a parceria do projeto Maricá+Verde, da Secretaria de Cidade Sustentável, também houve distribuição de mudas e sementes de árvores nativas.

Ao final da ação, os voluntários receberam alimentos como alface crespa, batata doce, berinjela, brócolis, entre outros.

Sobre o projeto

Desde sua criação, em 2023, o projeto ‘Baldinho do Bem’ produziu 17 toneladas de compostagem e continua contribuindo para a redução de resíduos sólidos urbanos. A ação transforma os resíduos sólidos em adubo para produção de alimentos orgânicos nos jardins comestíveis de Maricá, localizados nas praças de Araçatiba e Guaratiba, e nas hortas do Parque Nanci, Itapeba, Marine (São José do Imbassaí) e Flamengo, além da Fazenda Municipal Joaquin Piñero, no Espraiado. Nesses locais são produzidos alimentos sem agrotóxicos e que podem ser colhidos de graça por moradores e turistas.

Os baldinhos serão utilizados em regime de comodato, ou seja, utilização exclusiva para participação no projeto. Em caso de desistência, o voluntário precisa devolver o balde. Para participar da iniciativa, os novos voluntários precisam preencher o formulário (clique aqui). A secretaria orienta os voluntários a levarem os resíduos em caixas de leite ou potes de sorvete limpos para serem transformados em adubo para a produção de alimentos orgânicos.