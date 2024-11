Nova vacina contra poliomielite será aplicada a partir de 4 de novembro

A tão popular ‘gotinha’ – a vacina oral contra a poliomielite (VOP) - foi extinta. A partir desta segunda-feira, dia 4 de novembro, apenas a versão injetável (VIP) será aplicada nos bebês. Outra mudança é em relação à quantidade de doses. Pelo antigo Calendário Nacional de Vacinação, eram necessárias três doses e dois reforços para a imunização. Com a substituição, serão aplicadas três doses e um reforço. As mudanças foram recomendadas pelo Ministério da Saúde.

A atualização considerou as novas evidências científicas para proteção contra a doença, um avanço tecnológico para maior eficácia do esquema vacinal. A VIP já era aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida e os reforços aos 15 meses e 4 anos eram feitos com a VOP. A partir de novembro, serão quatro doses – todas com a VIP aos 2, 4, 6 e 15 meses de vida. A dose de reforço aplicada aos 4 anos não será mais necessária.

“A quantidade de doses mudou, mas a vacinação continua sendo muito importante. Nos últimos anos, tivemos quedas consecutivas do percentual de vacinação. A doença está erradicada, mas não podemos facilitar. Por isso, a orientação é que todas as mães levem as crianças nesta faixa etária aos postos para a imunização”, contou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A principal diferença entre as duas vacinas é que a VIP é inativada, ou seja, o vírus foi neutralizado; enquanto a VOP tinha o vírus vivo, mas atenuado. A mudança na estratégia de vacinação considerou os critérios epidemiológicos, as evidências relacionadas à vacina e as recomendações internacionais sobre o tema. Não há notificação de caso de pólio no Brasil desde 1990.

A poliomielite também é conhecida como paralisia infantil e é uma doença contagiosa causada pelo vírus poliovírus. Ela pode afetar crianças e adultos, e em casos graves, pode causar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção.