Clínica da prefeitura pega fogo em São Gonçalo (vídeo)

Os bombeiros do quartel de São Gonçalo foram mobilizados, na noite dessa sexta-feira (1) para combater um incendio na clínica municipal em construção no bairro Lagoinha. Equipes do quartel do Colubandê foram acionado às 19h50 para conter as chamas, que já foram controladas. De acordo com a corporação, não houve vítimas.





Fogo foi controlado Divulgação

Autor: Divulgação

Segundo uma publicação feita no dia 18 de outubro no site da Prefeitura de São Gonçalo, a clínica era anteriormente uma Unidade de Saúde da Família (USF), que foi transformada na atual clínica municipal.

A unidade de saúde começou a ser construída em outubro de 2023, estava na fase final das obras e fica localizada na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR).