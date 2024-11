Prefeitura de Niterói monta operação especial para o Dia de Finados

A Prefeitura de Niterói preparou uma operação especial para o Dia de Finados, no próximo sábado (02), para receber as famílias que visitarão os três cemitérios municipais: Maruí, no Barreto; São Lázaro, em Itaipu; e São Francisco Xavier, em Charitas. Os cemitérios estarão abertos das 6h às 18h. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou a limpeza e preparação dos locais. A Niterói Trânsito e Transporte (Nittrans) organizará o estacionamento e a circulação de veículos nas proximidades dos cemitérios públicos e do cemitério privado. Já a Guarda Municipal reforçará o ordenamento urbano nas localidades.

A Clin intensificou os serviços de capina e varrição nos três cemitérios municipais. A empresa contará com um efetivo maior para atender a demanda de limpeza também no entorno dessas áreas. Além disso, contêineres serão instalados nas vias de acesso para melhor atender a população.

Os funcionários da Secretaria Municipal de Obras vão orientar o público nas buscas por sepulturas nas unidades municipais.

Os cemitérios municipais funcionarão em horários especiais no dia 02: estarão abertos das 6h às 18h. Na sexta-feira (01) e no domingo (03), o horário de funcionamento será das 8h às 17h.

Ampliação e melhorias – A Secretaria Municipal de Obras investiu cerca de R$ 8 milhões nos últimos anos para a ampliação de locais de sepultamento e melhorias nos cemitérios municipais de Niterói. No Maruí, foram construídas 450 novas gavetas e 5 mil nichos. O cemitério também passou por reforma do cruzeiro das almas e dos acessos até o local. O cemitério São Francisco Xavier, em Charitas, ganhou 170 novas gavetas e 500 nichos.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) concluiu, em fevereiro deste ano, as obras de reforma do Cemitério de São Francisco Xavier. Foram construídos um ossário, além de novos nichos e gavetas. Também foi implementado um sistema para o tratamento e destinação adequada de necrochorume. O cemitério também passou a contar com um depósito e uma área com vestiário e banheiro para funcionários. O investimento total no local foi de R$ 2 milhões.

Trânsito – A ‘Operação Finados’, da Nittrans, visa organizar o estacionamento e a circulação de veículos nas proximidades dos quatro cemitérios de Niterói. Um efetivo de 20 operadores de trânsito estará nas ruas, distribuídos em pontos estratégicos, para garantir o fluxo viário. Ainda, estarão à disposição dois reboques para remoções de veículos em pane ou estacionados irregularmente.

No Barreto, onde fica o cemitério do Maruí, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, entre meia-noite e 18h do dia sábado. Ainda, esta via passará a operar em mão única entre 5h e 18h no sentido Rua General Castrioto para Rua Dr. Luiz Palmier. A Travessa Valença será totalmente interditada ao trânsito e a Rua General Castrioto ficará interditada no trecho entre as ruas Galvão e Maurício de Abreu, das 5h às 18h do dia 2.

Os ônibus que saem do Centro e passam pela bifurcação da Rua Benjamin Constant, na altura do clube Tio Sam, serão desviados para a Rua Presidente Craveiro Lopes e Dr. Luiz Palmier, para que assim possam acessar a Rua Dr. March, no horário entre 5h às 18h do feriado.

Para organizar o acesso aos cemitérios São Francisco Xavier e São Lázaro, em Charitas e Itaipu, respectivamente, a NitTrans irá auxiliar na travessia de pedestres e aumentar a fiscalização nas principais vias de acesso, Avenida Prefeito Sílvio Picanço e Estrada Francisco da Cruz Nunes.

Já no entorno do cemitério Parque da Colina, no Cantagalo, será intensificada a fiscalização na Estrada Francisco da Cruz Nunes. O retorno em frente ao cemitério poderá ser interditado de acordo com a necessidade, entre 5h e 18h do dia 2. Também será prestado auxílio para travessia de pedestres neste mesmo horário.

A Guarda Municipal vai reforçar o ordenamento urbano nas localidades.