Você conhece o dia do Saci? tradição brasileira semelhante ao Halloween, entenda essa cultura

Influência da mídia americana foi fundamental para a popularização do Halloween no país - Foto: Divulgação

Influência da mídia americana foi fundamental para a popularização do Halloween no país - Foto: Divulgação

Enquanto o mundo celebra o Halloween, o Brasil comemora o Dia do Saci, um personagem icônico do folclore nacional. De acordo com Fábio Paz, professor de literatura da Universidade Católica de Brasília, a influência da mídia americana foi fundamental para a popularização do Halloween no país.

No entanto, o professor destaca que muitos brasileiros desconhecem o Dia do Saci, criado nos anos 2000. O Saci, um personagem negro com gorro vermelho e uma única perna, é um símbolo importante da cultura brasileira.

A introdução do Halloween no Brasil ocorreu na metade do século XX, mas foi apenas nas últimas décadas que ganhou popularidade, impulsionada pela internet. Hoje, o Dia das Bruxas é marcado por festas e fantasias de monstros.

Mas é hora de redescobrir o Saci, um verdadeiro ícone da nossa cultura!" Em 2003, uma data especial foi criada para resgatar e valorizar o rico folclore brasileiro: o Dia do Saci. Esta celebração busca promover a cultura nacional e nossas tradições.

O Saci-pererê, ícone do folclore brasileiro, carrega influências indígenas e africanas. Em 2013, o Projeto de Lei Federal nº 2.479 instituiu oficialmente o 31 de outubro como o Dia do Saci, graças aos esforços do Deputado Federal Chico Alencar e da Vereadora Ângela Guardani.

Segundo o Projeto de Lei:

"A comemoração anual do 'Dia do Saci' permitirá um contato sistemático com a variedade e a beleza das tradições do país, fortalecendo a consolidação da identidade nacional e a autoestima do povo brasileiro."

Neste dia, celebramos nossa rica herança cultural e o Saci, um símbolo da nossa diversidade."

Leia também:

Lexa anuncia primeira gravidez e celebra sonho realizado com Ricardo Vianna

Flávia Alessandra anuncia que será musa da Salgueiro no carnaval em 2025