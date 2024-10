Polícia Civil prende homem que matou casal de idosos na Ilha do Governador

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (29/10), um homem acusado do latrocínio de um casal de idosos. O caso ocorreu no bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, no último domingo (27/10).

O criminoso foi detido na mesma região, após trabalho minucioso de investigação e inteligência de agentes da unidade. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela equipe mostram o suspeito entrando na casa das vítimas e saindo minutos depois. O casal foi encontrado sem vida, dentro da residência.

Duas testemunhas reconheceram o acusado por meio das gravações. De acordo com familiares do casal, o autor era conhecido por ter prestado serviços na casa anteriormente e por ser companheiro da diarista que trabalhava para os idosos desde 2021.

O homem foi conduzido à sede da DHC. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária.