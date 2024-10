Acidente com vítima fatal na Ponte Rio-Niterói interrompe tráfego; vídeo

Um grave acidente entre um carro e uma moto deixou uma vítima morta na manhã desta quarta-feira (30), na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói. O choque causou a interdição parcial da pista e congestionamento na BR-101, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal atuam no local para realizar a perícia e controlar o fluxo de veículos.

O acidente foi registrado por volta das 8h40, e uma equipe da PRF rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros atendimentos e organizar o tráfego. Às 9h28, a perícia foi acionada, mas ainda não há informações adicionais sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias do acidente. Motoristas que se deslocam na direção de Niterói estão enfrentando lentidão no tráfego.





Divulgação