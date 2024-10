Obra de macrodrenagem do Barreto entra na segunda fase com novo esquema de trânsito

As obras de macrodrenagem realizadas pela Prefeitura de Niterói no Barreto e na Engenhoca entraram na segunda fase na última terça-feira (29) com novo esquema de trânsito para os motoristas que circulam pela região. Além de interdição total em um dos trechos da Rua Galvão, o estacionamento será proibido em pelo menos outras três localidades, até que as obras sejam concluídas. A Prefeitura está investindo aproximadamente R$ 76 milhões na nova infraestrutura para solucionar problemas de alagamentos.

O trecho da Rua Galvão, entre as ruas Américo Vanick e Presidente Craveiro Lopes será completamente fechado para o trânsito. A interdição começa às 7h desta quarta-feira (30/10) e segue até a conclusão dos trabalhos, que incluem a instalação de galerias com dimensão de 1,5 metros por 1 metro. Durante o período, não será possível o tráfego e estacionamento de veículos na via. Já o trânsito de pedestres permanece inalterado.

A proibição do estacionamento já acontece a partir dessa terça-feira (29/10), às 20h, e inclui também a Rua Américo Vanick, no trecho entre as ruas Galvão e Salgado Filho. A mesma restrição acontece na Rua Salgado Filho, entre as ruas Américo Vanick e Presidente Craveiro Lopes.

Equipes do Trabalho Técnico Social da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) percorreram o trecho impactado pelas interdições na segunda-feira (28/20), esclarecendo moradores, comerciantes e motoristas sobre as intervenções. Agentes da NitTrans foram destacados para orientar motoristas nas proximidades.

As obras de macrodrenagem do Barreto e Engenhoca abrangem 4,6 quilômetros de extensão. O prazo de execução é de 24 meses a partir da ordem de início, ocorrida no fim de janeiro deste ano. Todos os trechos de ruas impactados receberão obras de urbanização, com reconstrução de meios-fios, calçadas e nova pavimentação.

Até o momento, foi concluída a instalação da rede no trecho da Rua Vereador José Vicente Sobrinho, que vai da Travessa José Carreteiro até a Travessa Francisco Esteves, na Engenhoca. Atualmente, as equipes trabalham na reconstrução de meios-fios e calçadas.

Também foi finalizada a construção da rede de drenagem no terreno onde fica a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, no Barreto, com a instalação de aduelas subterrâneas que chegam a 5 metros de largura por 2,5 metros de altura.

Outro ponto com obras em andamento fica na região do Copo Cheio, onde cinco das sete ruas já tiveram os trabalhos finalizados. Todas receberam requalificação de calçadas e meios-fios. Entre as vias já concluídas estão as ruas Maestro Villa Lobos, General Estilac Leal, Américo Vanick, Salgado Filho e Alan Kardec.