Homem morre após briga entre torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras

Uma briga entre torcedores da Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e da Máfia Azul, do Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, na altura do km 65, sentido Belo Horizonte, terminou com a morte de um torcedor.

O ataque ocorreu por volta das 5h da manhã deste domingo (27), próximo ao túnel de Mairiporã, no interior paulista, e deixou ao menos sete vítimas feridas com traumatismo craniano, todas elas da torcida do Cruzeiro. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos ônibus em chamas e torcedores armados com pedaços de paus, sangrando e caídos na rodovia.

De acordo com a PRF, um ônibus da torcida do Cruzeiro, que voltava de um jogo realizado contra o Athletico-PR, em Curitiba, foi interceptado por torcedores do Palmeiras, que retornavam de uma partida, realizada na capital paulista, contra o Fortaleza.

Pista interditada

As vítimas – cujos nomes ainda não foram informados - foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã. Até este momento ninguém foi preso.

Segundo a Arteris, concessionária da rodovia, a pista foi interditada das 5h14 às 6h30 para a segurança dos usuários e colaboradores. Equipes dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A concessionária informou que a pista foi liberada e não há interdições.

Nesse (26) sábado, pelo Campeonato Brasileiro de futebol, o Palmeiras empatou com o Fortaleza, em São Paulo: 2x2. O Athletico Paranaense venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, em Curitiba.