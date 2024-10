Governo do Estado reforça segurança para o segundo turno das eleições

O Governo do Estado vai reforçar a segurança das eleições municipais deste domingo (27), com o emprego de efetivo para patrulhamento em vias públicas, escolta de urnas, segurança de prédios de locais de votação, suporte às atividades de fiscalização eleitoral, transporte de material e atendimento em delegacias.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar vai distribuir 754 policiais militares nos municípios para o esquema especial. O efetivo dos batalhões, assim como agentes em Regime Adicional de Serviço, estarão de prontidão para a ação. Niterói contará com o reforço de 535 policiais e Petrópolis, com 219. A operação inclui o patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral.

O plano especial para as eleições tem início às 8h de sábado e se estende até a noite de domingo. A atuação dos policiais militares começa com a escolta para o transporte das urnas às seções eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito, e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE.

O reforço nas delegacias e nos postos de perícias, a fim de garantir maior celeridade no atendimento à população, também está no planejamento.

"Nosso objetivo é que o segundo turno transcorra em clima de tranquilidade. O reforço do efetivo faz parte do nosso planejamento de segurança para eventos especiais e ocorre de forma integrada com o TRE e demais órgãos envolvidos no dia de votação. A operação estará sendo monitorada pelo nosso Centro Integrado de Comando e Controle na capital", explicou o governador Cláudio Castro.

Por meio de convênio firmado com o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 50 bombeiros militares e 34 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estarão disponíveis para apoio às atividades dos Cartórios Eleitorais e da Sede do TRE-RJ. Os veículos atuam sob demanda, em locais, datas e horários definidos pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral-RJ, sob ordens dos fiscais.

À corporação cabe o suporte às atividades de fiscalização eleitoral e transporte de material, com empenho das viaturas e de seus condutores. Cerca de 16 bombeiros ficarão responsáveis pela coordenação da operação, diretamente do CICC.