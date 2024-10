Universo/Niterói sedia a 'IX Semana de Engenharia e Sustentabilidade'

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) sediou, na última sexta-feira (25), no Campus do Centro de Niterói, a 'IX Semana de Engenharia e Sustentabilidade', com palestras de renomados profissionais dessas áreas, sobre temas diferenciados e de grande interesse coletivo - tanto aos universitários e profissionais desses segmentos, como para a população em geral.

A data para a escolha da realização do evento, no auditório do Bloco A da Universo/Niterói, coincidiu com a da celebração do Dia do Engenheiro Civil, comemorado anualmente em 25 de outubro no Brasil.

Leia também:

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Eleições 2024: relembre as regras para o segundo turno da votação

Na primeira parte, houve troca de idéias entre os alunos, convidados e os palestrantes. Coube ao coordenador do Cuso de Engenharia da Universo, Alexandre Calheiros, abrir a sessão de palestras, que também tiveram a participação de Eduardo Santos, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro (Crea), e do professor José Leomar, da USP de Araraquara, em São Paulo, e também consultor do Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal vinculado ao ministério da área no Brasil.

O professor Alexandre Calheiros é coordenador do Curso de Engenharia da Universo | Foto: Layla Mussi

José Leomar também é padrinho do Curso de Engenharia da Universo e presta consultorias a algumas prefeituras do país.

"A Engenharia Sustentável tem como objetivo melhorar a forma como utilizamos os recursos, visando um futuro mais sustentável, tanto para a sociedade em geral como para as empreas", afirmou Alexandre Calheiros.

O palestrante Eduardo Santos, por sua vez, fez uma apresentação sobre o Crea/RJ, detalhando as atividades e benefícios que a entidade proporciona à sociedade. José Leomar encerrou o ciclo de palestras falando sobre os sistemas de gerência de pavimentos, drenagem urbagna e áreas verdes.