Três pessoas morrem e um navio encalha durante vendaval na quinta-feira (24)

Na quinta-feira (24), diversas cidades do Rio de Janeiro foram atingidas com uma forte chuva. Entre as catastrofes, três pessoas morreram após a queda de um muro, e um navio encalhou por causa dos fortes ventos.

As mortes aconteceram depois de um muro de uma obra da CEDAE cair durante a ventania. As vítimas prestavam serviço à companhia no projeto da nova unidade de tratamento de lodo da ETA Guandu, em Nova Iguaçu.

A empresa emitiu uma nota lamentando o ocorrido e explicando o que ocasionou o acidente. Ainda acrescentou estar prestando todo auxílio aos familiares.

O Corpo de Bombeiros confirmou ao Terra as mortes de Antônio Junior, de 29 anos, Cauan Maria, de 21, e Alan, de 24 — os corpos foram levados ao IML da cidade.

Um dos prestadores de serviço sobreviveu ao desabamento, Charley Baltazar de 49 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, até ser liberado.

Além disso, o vendaval trouxe estragos no Estaleiro Ilha S.A. (EISA), na Ilha do Governador. A Marinha informou que o vento desprendeu o navio mercante Abreu e Lima e encalhou a aproximadamente 200 metros de onde estava posicionado.

O ocorrido não deixou feridos e nem causou poluição hídrica. De acordo com o comunicado, a embarcação não tinha pessoas e nem combustível.