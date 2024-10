Marcos Gomes é o convidado do Fórum de Memória do Jornalismo Fluminense

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro convidou o jornalista Marcos Gomes para falar sobre sua trajetória profissional no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, neste sábado, dia 26/10, às 11h, no Solar do Jambeiro, Rua Presidente Pedreira, 195, Ingá. Com apoio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), o Sindicato publicar um livro com os depoimentos.

Atualmente, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), onde também foi o primeiro diretor de Igualdade Étnico-Racial, o jornalista Marcos Gomes da Silva, como repórter de política acompanhou de perto o processo de redemocratização do País culminando com a promulgação da “Constituição Cidadã”, em 1988, como cunhou o deputado Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte.

Sua trajetória passa pelas redações, estúdios e assessorias de Imprensa. Trabalhou na assessoria de comunicação do governador Leonel Brizola, entre outras.

Marcos Gomes da Silva, nascido em 1958 em Niterói, trilhou um caminho marcado pelo comprometimento com o jornalismo e a luta contra o preconceito racial. Aos 18 anos, teve seu primeiro emprego como bancário, na agência Ponto do Cem Réis do Unibanco, cujo salário cobria com folga a mensalidade na faculdade de Comunicação Social, na SUAM, em Bonsucesso. Em 1979, fez estágio na reportagem do Jornal do Brasil.

Casado há 44 anos com Janaina, Marcos construiu uma família sólida, tendo dois filhos, Gustavo e Isabela, e uma neta, Rebeca. Seu interesse pelo jornalismo surgiu ainda na época escolar, quando estudava no Instituto Gay Lussac, onde teve sua primeira experiência na área, no Jornal A Colina, de circulação interna na escola.

Marcos Gomes é um jornalista com uma vasta trajetória em diversos veículos de comunicação. Iniciou sua carreira estagiando no Jornal do Brasil em 1979 e, logo após se forma em Jornalismo pela SUAM, Atuou como repórter no jornal O SÃO GONÇALO. Ingressou no jornal O Fluminense em 1982, como e, no ano seguinte acumulou um segundo emprego no Jornal Última Hora. cobrindo a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado.

Na Rádio Jornal do Brasil foi repórter de política, chefe de reportagem, editor e apresentador do programa diário de entrevistas “Encontro com a Imprensa. Nas emissoras das Organizações Globo trabalhou nas rádios Mundial, Globo AM e CBN, na apresentação do programa Show da Notícia e na chefia de reportagem. Foi apresentador do programa Salto para o Futuro, na TV Escola, até chegar em 2008 na Coordenação e posteriormente gerencia da Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação.

Desde 2018, integra a Associação Brasileira de Imprensa, onde ajudou a implantar a diretoria de Igualdade Étnico Racial para valorizar a memória do jornalista negro Gustavo de Lacerda, que em 1908 fundou a ABI, além de consolidando sua influência no meio jornalístico.