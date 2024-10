Homem tenta incendiar pessoas em situação de rua em Botafogo

No último fim de semana, um homem tentou incendiar duas pessoas em situação de rua, em Botafogo, Zona Sul do Rio. A Polícia Civil ainda está apurando o caso.

Câmeras de segurança flagraram o primeiro ataque no sábado (12) quando o homem jogou um líquido altamente inflamável sobre as vítimas que dormiam na calçada justamente com um cachorro. Com a agitação, as vítimas acordaram e escaparam a tempo.

O segundo ataque ocorreu no domingo (13), o suspeito voltou ao local e despejou novamente um líquido na mesma pessoa, que estava no chão. Porém dessa vez, após a vítima perceber a situação e escapar, o homem ateou fogo nos pertences deixados.

As investigações do crime guiadas pela 10ªDP (Botafogo) estão sendo averiguandas a tentativa de homicio, dano, incendio e maus-tratos a animais.