Horário de verão não vai voltar em 2024; entenda

O Governo Federal descartou a possibilidade de voltar com o horário de verão no Brasil em 2024. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (16) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD). Apesar da negativa neste ano, a medida será analisada para o próximo ano, segundo as autoridades.

O Ministério apresentou um parecer técnico sobre o assunto ao presidente Lula (PT) nesta manhã. No documento, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) conclui que a volta do período chuvoso e o consequente abastecimento dos reservatórios das hidrelétricas tornam desnecessária a retomada da medida.

"Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto da nossa condição hídrica. Temos condições de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política em 2025", afirmou o ministro de Minas e Energia.



O horário de verão foi uma medida anual no Brasil entre 1985 e 2019. De acordo com o ONS, a mudança no horário ajuda a reduzir a demanda máxima de energia em até 2,9% e a potencializar o aproveitamento das fontes de energia solar e eólica. Aplicada entre novembro e dezembro, a medida foi interrompida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que considerou a mudança desnecessária por conta de mudanças nos hábitos de consumo de energia.