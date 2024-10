Vereador é baleado pela própria esposa em Magé

Apesar do disparo, estado de saúde do vereador é estável - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar do disparo, estado de saúde do vereador é estável - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leonardo Freitas Bittencourt (MDB), vereador recém reeleito pelo município de Magé, foi baleado no último domingo (13). Segundo o político, sua própria esposa, Raquel Rocha, foi a autora do disparo, que teria sido acidental, de acordo com o relato. Apesar do tiro, seu estado de saúde é estável.

A informação foi confirmada inicialmente pelo próprio vereador, em seu perfil no Instagram. “Foi um acidente terrível, mas não acusem sem saber dos fatos, e peço a todos que respeitem a privacidade da minha família, estamos todos bem, porém abalados psicologicamente pelo o que aconteceu”, escreveu Leo Freitas.

Leia também:

➢ Homem é preso por estupro de vulnerável em São João da Barra

➢ Professora morre após comer coxinha supostamente envenenada

Ele não deu mais informações sobre as circunstâncias do disparo. O político foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fragoso. Agentes do 34º BPM (Magé) e da 66ª DP (Piabetá) foram acionados para o caso e apreenderam a pistola usada. A esposa do vereador foi detida e levada para prestar depoimentos na Delegacia.