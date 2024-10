Homem morre e mulher fica ferida após acidente na BR-101, em Rio Bonito

Um homem, de 37 anos, morreu após um acidente de trânsito na rodovia BR-101 na tarde desta segunda-feira (14). Além dele, uma mulher também ficou ferida após o capotamento, que aconteceu na altura do km 264,9, em Rio Bonito, na pista sentido Região dos Lagos.

Ainda não foram confirmados detalhes do caso, mas a concessionária responsável pelo trecho, a Arteris Fluminense, informou que o fusca envolvido no acidente colidiu antes de capotar na via auxiliar da pista, por volta das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem já estava em óbito quando os agentes chegaram ao local.

Já a mulher foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Regional Darcy Vargas, que fica no Centro de Rio Bonito. Seu estado de saúde era grave no momento da entrada no hospital.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência. Como o acidente aconteceu numa faixa auxiliar, o tráfego na BR-101 não precisou ser interditado e o trecho segue com fluxo normal de acordo com a concessionária.