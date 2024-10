Homem é preso em flagrante por maus-tratos aos animais em Campos dos Goytacazes

Policiais militares prenderam em flagrante um homem por maus-tratos a animais, em Campos dos Goytacazes, localizado no Norte Fluminense, neste domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, seis cachorros estavam na residência do tutor em condições insalubres.

A operação foi realizada por policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), no bairro Goytacazes, depois de receberem uma denúncia no programa Linha Verde, do Disque Denúncia. A denúncia informava que os animais não tinham comida ou água disponível.

Ainda de acordo com a denúncia, o homem retirava os cachorros das ruas, os levava para casa e os agredia diariamente, em alguns casos até matava os animais. A equipe teve acesso às imagens que comprovam essas informações, tendo inclusive uma foto de um dos cachorros jogado na calçada da residência.



Em uma imagem divulgada pela PM, é possível ver um dos cachorros no terreno com pedras e objetos espalhados. As condições insalubres foram confirmadas através de uma perícia realizada pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia (Campos dos Goytacazes) e o homem foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra os animais. A Polícia Civil informou que o caso será encaminhado à Justiça.

Os cães foram resgatados e estão sendo cuidados pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade.