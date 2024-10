Van com turistas é atingida por árvore no acesso ao Cristo Redentor

Uma van com turistas foi atingida por uma árvore, na manhã deste sábado (12), no acesso ao Cristo Redentor, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A árvore atingiu o meio da van e provocou um grande estrago ao veículo. Mas, apesar do susto, a assessoria de imprensa do monumento disse que ninguém ficou ferido.

