São Gonçalo vai sediar feira de beleza este mês

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo é um dos apoiadores da 7ª edição do Expo Hair São Gonçalo, uma feira de beleza que irá acontecer nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 10h às 19h. Este ano, o evento ocorrerá no Sesc São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte. O evento, com entrada gratuita, tem expectativa de público de 8 mil a 10 mil pessoas.

Além da venda de produtos com preços acessíveis, o Expo Hair promete repassar ensinamentos através de mais de 30 cursos e workshops com profissionais do ramo da beleza, como Bruno Lotufo, Monique Barcellos, Pablo Masan, Vivi Siqueira, além de outros, oferecidos pelo Senac e Sebrae. O evento promete agradar os profissionais da área e aqueles que são de fora.

"A participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no evento visa incentivar o ramo de beleza no nosso município, além da formação e profissionalização de pessoas da área através de cursos de empresas que prestam esse serviço a nível nacional. Oferecemos também acesso a técnicas para fomentar a abertura de novos empreendimentos em São Gonçalo", disse o secretário Eugênio Abreu.



A Expo Hair é importante porque fomenta a área da beleza em São Gonçalo e traz fornecedores de outros estados. Vai movimentar mais de 8 mil profissionais, além de contar com a presença de embaixadores de marcas como L'Oréal, Wella e outros, fazendo com que o mercado municipal cresça.

Apesar da inscrição ser gratuita, os organizadores pedem que os interessados levem um brinquedo para que seja doado ao projeto 'Criança Feliz', que leva alegria e apoio a crianças de comunidades locais. Os interessados em participar do evento podem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGwcR5yuiwUB2UGD5uL8CYazxYZULb8mNbpWGCHEU_t6DFQ/viewform. Para mais informações, acesse: https://www.expohairsaogoncalo.com.br/.

Serviço:



O Expo Hair São Gonçalo irá ocorrer na Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte - São Gonçalo - RJ, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 10h às 19h.