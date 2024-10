OMS aprova primeiro teste para diagnosticar a Mbox; Saiba mais

Nesta sexta-feira (04), a Organização Mundial da Saúde(OMS) aprovou o primeiro teste para diagnosticar a Mbox. O feito, segundo a OMS, será fundamental para realizar diagnóstico em países que estão enfrentando surtos de mpox, já que a necessidade de testes rápidos e precisos aumentou drasticamente.

No continente africano, mais de 800 pessoas morreram de mpox e mais de 30.000 casos foram confirmados. De acordo com o centro de controle de doenças da União Africana de Nações, o vírus foi detectado em 16 países diferentes, sendo mais prejudicial em nações como a República Democrática do Congo.

Após a aprovação da OMS, as agências da ONU irão comprar os testes da farmacêutica americana que o desenvolveu, a Abbott Molecular, para que seja redistribuído aos países e regiões afetadas. Chamado de exame Alinity MPXV, o teste permite a detecção da mpox através de cotonetes passados em feridas humanas, que irão conter o DNA dos infectados.

No Brasil, de janeiro até setembro de 2024, foram registrados 1.230 casos confirmados ou suspeitos de Mbox. O número supera o total de registros ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853.

A Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, é causada por um vírus transmitido para os humanos através de animais infectados e pode ser mortal. O vírus também pode ser transmitido entre humanos através do contato físico. Os sintomas incluem febre, dores musculares e lesões na pele semelhante a bolhas.