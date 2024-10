O futuro é logo ali: Gonçalenses se dizem esperançosos para os próximos quatro anos

São Gonçalo é uma cidade com muitos desafios, mas também com um povo cheio de esperança. Em meio às ruas movimentadas e bairros diversificados, os gonçalenses têm visões sobre como gostariam de ver sua cidade nos próximos quatro anos.

Seja na infraestrutura, segurança ou na criação de oportunidades, os moradores expressaram suas vozes e desejos de ver a cidade evoluindo e se tornando, cada vez mais, um lugar prazeroso de se morar.

Às vésperas das eleições municipais de 2024, com o primeiro turno sendo realizado no próximo domingo (6), O SÃO GONÇALO foi às ruas para ouvir o povo e saber como esperam ver a cidade no futuro.



OSG - Como você sonha em ver a cidade de São Gonçalo nos próximos 4 anos?

"Espero que as coisas estejam melhores e acredito que vão estar. Pra mim as principais melhorias que precisam acontecer estão na segurança, no ensino e na saúde. Mas tenho esperança de dias melhores até mesmo em menos de quatro anos, para que possamos ver que as coisas realmente estão indo bem", respondeu o aposentado Robson Xavier, morador do bairro Porto da Pedra há sessenta anos.

Robson Xavier, morador do bairro Porto da Pedra | Foto: Layla Mussi

"Quero ver uma cidade com melhores condições e atendimento na área da saúde e também na educação para as crianças. Ainda estamos precisando de muita coisa aqui na cidade, principalmente em relação à saúde. Tem dez meses que perdi meu esposo com problemas de saúde e vivi na pele os problemas que a gente já enfrenta há anos, então espero sim que nos próximos anos isso possa melhorar", respondeu a aposentada Maria Menezes, nascida e criada em São Gonçalo e moradora do bairro Rio do Ouro há 67 anos.

Maria Menezes, moradora do bairro Rio do Ouro | Foto: Layla Mussi

"Eu estou achando que as coisas já estão muito melhores na cidade, principalmente nesses últimos anos, e espero que possa ter continuidade, dessas melhorias que estamos vendo por aqui, tenho esperança que vamos continuar evoluindo. Mas ainda assim, sempre tem algo que pode ser melhor né, como a educação, policiamento e saúde. Principalmente em relação à violência, que deixa a gente, que é trabalhador, muito preocupado. Além disso também precisamos de mais empregos na cidade, então espero que nos próximos anos a gente possa ver uma melhora aí nesse sentido", respondeu o vendedor Maicon Rodrigues, nascido e criado no bairro Mutuá.

Maicon Rodrigues, nascido e criado no bairro Mutuá | Foto: Layla Mussi

"No bairro onde eu moro, que é o Jardim Alcântara, tem muito assalto. pedimos que que seja instalada uma cabine da polícia na praça do bairro, pra trazer mais segurança para nós, moradores. A minha fé e esperança para os próximos quatro anos estão depositadas na questão da segurança, e em poder ver uma cidade mais organizada", respondeu Sirlene Barbosa, moradora do Jardim Alcântara.

Sirlene Barbosa, moradora do Jardim Alcântara | Foto: Layla Mussi

"O que mais desejo ver de melhoria na cidade é em relação aos hospitais, escolas e também à segurança. No meu bairro a gente se sente muito inseguro, eu mesma já passei por diversas situações de perigo, então o que mais desejo é que possamos viver em paz, com direito de ir e vir e que a nossa segurança esteja garantida dentro do município", respondeu a autônoma Daniela Francisca, moradora do Boassu.