Obras da Secretaria de Estado das Cidades ultrapassam R$1,2 bilhão em investimentos

Desde a sua criação, há um ano, a Secretaria de Estado das Cidades já recebeu projetos que totalizam um investimento de mais de R$ 1,2 bilhão em melhorias de infraestrutura viária em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.

Contando todas as obras, as entregues e as que estão em andamento, estão mais de 85 km em pavimentação, mais de 212 km de drenagem e mais 400 km em calçadas.

Entre estes projetos, se destacam a implantação do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), em São Gonçalo, a revitalização da Avenida 22 de Maio, em Itaboraí e a duplicação da Ponte Ivan Mundim, em Macaé.

O MUVI é um corredor viário com 18 quilômetros de extensão, 32 estações, cortando 18 bairros, indo de Guaxindiba a Neves com a execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, novas calçadas e novo mobiliário urbano. O espaço também vai contemplar áreas verdes de convivência, além de arborização e ciclovia. Serão investidos no local mais de R$ 310 milhões para melhorar o ir e vir dos moradores.

Já a Avenida 22 de Maio, a principal de Itaboraí, está sendo transformada. Com a execução dos serviços drenagem, pavimentação, reurbanização, sinalização viária, além da construção de 9,6 km de ciclovia e arborização. No total, cinco bairros e 16 ruas estão sendo contempladas e vão diminuir o tempo no trânsito e melhorar o escoamento da produção agrícola regional. Os investimentos vão ultrapassar os R$264 milhões. O primeiro trecho já foi entregue à população.

Na Ponte Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé, os investimentos ultrapassaram os R$ 40 milhões - uma estrutura com 9 metros de largura e 280 metros de comprimento que liga o Centro à Barra de Macaé. O projeto contempla também terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, recuperação do asfalto, sinalização e recuperação ambiental.

Obras entregues

Em São Gonçalo, além do MUVI, 26 ruas receberam mais de R$34 milhões de investimento no bairro Vista Alegre. O mesmo cenário também ocorreu em Marambaia, bairro vizinho.

Em Cachoeiras de Macacu, a Praça Palmerina Alves da Silva está sendo a mais nova área de lazer para os moradores de Japuíba. Com investimentos de mais de R$ 1 milhão, o espaço possui academia, brinquedos, além de área de convivência para os moradores.

E no bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, a sensação foi de reconstrução para a população. Por lá, as obras revitalizaram 18 ruas, com drenagem, pavimentação e sinalização, com investimentos de mais de R$12,6 milhões, beneficiando mais de 13 mil moradores.

Obras em Andamento

São Gonçalo

Para além do projeto do MUVI, o município de São Gonçalo abarca diversas frentes de investimentos feitos pelo Governo do Estado.

O município também terá, muito em breve, uma ciclorrota, com pista exclusiva para os ciclistas a partir da Praça Getúlio Vargas, no Rocha, até o bairro Raul Veiga. Já os moradores do Jardim Bom Retiro estão ansiosos com a transformação que o bairro está passando. São mais de R$250 milhões de investimentos na região, com intervenções em 64 ruas que envolvem serviços em pavimentação, drenagem e urbanização, beneficiando mais de 20 mil moradores do local.

Além disso, um outro projeto vai oferecer mais lazer aos habitantes de toda a Região Leste Fluminense: o Parque RJ.

As obras no local, onde será erguido o novo equipamento, no bairro Boa Vista, já estão em andamento. O Parque RJ terá anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas; parcão; skatepark com half pipe; academia; espaço kids; área para banhistas; quadra poliesportiva; entre outros atrativos. Os investimentos vão ultrapassar os R$44 milhões.

Itaboraí

Em Itaboraí, as obras vão muito além da revitalização da Avenida 22 de maio. Outros seis projetos estão em andamento no município da Região Metropolitana.

Os bairros Santo Antônio, Gebara e Aldeia da Prata recebem mais de R$ 90 milhões em investimentos para recuperação da infraestrutura viária de 79 ruas. Estão sendo executados os serviços de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária.

Já a obra do bairro Jardim Imperial está em fase de conclusão, após receber drenagem, pavimentação e colocação de novas calçadas. Os investimentos vão ultrapassar os R$3 milhões.

As intervenções nas localidades Marambaia e Vila Brasil preveem a execução dos serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária em 51 ruas, totalizando 17 km de extensão. No total, serão investidos mais de R$ 41 milhões nos dois bairros.

Por fim, a obra do Retiro São Joaquim, iniciada no fim de julho, contempla a execução dos serviços de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária em 12 ruas da localidade. A extensão da obra é de 12,6km com investimentos que vão ultrapassar os R$ 46 milhões.

Cachoeiras de Macacu

Em Cachoeiras de Macacu, as obras do Governo do Estado do Rio já estão transformando a realidade dos moradores. Mais de 80 ruas estão recebendo melhorias com pavimentação. Os investimentos chegarão a mais de R$30 milhões, e são divididos entre os bairros São Francisco de Assis, Ribeira, Veneza e Parque Veneza, Ganguri e Guapiaçu. O primeiro trecho, com a pavimentação de 49 ruas, já foi entregue à população. No bairro Guararapes, no distrito de Papucaia, estão sendo executados os serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária com investimentos que ultrapassam os R$5 milhões.

Mesquita

Em Mesquita, as obras emergenciais de recuperação de drenagem e pavimentação asfáltica na rua França Leite e na estrada Elizeu de Alvarenga, no bairro Chatuba, seguem avançando com o objetivo de levar mais mobilidade e qualidade de vida às pessoas que transitam pela região. Os investimentos no local ultrapassam os R$8 milhões.

São Pedro da Aldeia

Em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, a obra da Estrada da Boa Vista segue em andamento. A via, de 6km, está recebendo melhorias com drenagem, pavimentação e calçamento, com investimentos que vão ultrapassar os R$12 milhões.

Laje do Muriaé / Porciúncula

No Noroeste Fluminense, as obras de infraestrutura nos municípios de Laje do Muriaé e Porciúncula estão em fase de conclusão. As intervenções vão levar mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores da região. Os projetos somam, aproximadamente, R$14 milhões e são executados pela Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com as respectivas prefeituras.

Três Rios

No município do Centro-Sul Fluminense, os trabalhos acontecem na Avenida Zoelo Sola, no bairro Triângulo. São duas intervenções que passam por 3,1 km da via. A primeira é a realização de drenagem de toda a extensão da avenida. Já a segunda é a revitalização da avenida com a execução do serviço de pavimentação.