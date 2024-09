Dia de São Cosme e Damião: corrida para comprar os tradicionais doces estão a todo 'vapor'

No dia 27 de setembro é comemorado o dia de São Cosme e Damião em todo o Brasil. Para além da distribuição de doces, a data marca o pagamento de promessas e pedidos de proteção feitos pelos devotos aos populares santos.

Comumente ligada a religião católica, as entidades são dois irmãos gêmeos que se tornaram conhecidos por praticarem a medicina e recusarem qualquer forma de pagamento em troca de seus serviços. Durante a perseguição do imperador romano Diocleciano aos cristãos, os irmãos foram presos e torturados já que se dedicavam à conversão de pagãos à nova crença. Segundo a hagiografia católica, eles teriam sobrevivido a vários suplícios, como fogo, pedradas e flechadas. Por fim, foram decapitados, já que não teriam aceitado abrir mão da fé cristã.

Sincretismo religioso

Além das tradicionais missas e procissões em homenagem aos santos, é comum a distribuição de saquinhos com os mais variados doces para as crianças, como uma forma de pagamento pelas graças recebidas e pedidos de proteção. Porém, esse ato não iniciou com a religião católica, na verdade, a prática veio do sincretismo religioso do cristianismo com religiões de matriz africana, que se originou das proibições aos cultos ancestrais que os africanos recebiam. As pessoas escravizadas faziam uma associação de Cosme e Damião com os orixás da Umbanda e do Candomblé, os Ibejis - filhos de Xangô e Iansã.

Vendas dos doces para a celebração

1/3 Lojas se preparam para receber clientes em busca de doces para Cosmo e Damião | Foto: Layla Mussi

2/3 Lojas se preparam para receber clientes em busca de doces para Cosmo e Damião | Foto: Layla Mussi

3/3 Lojas se preparam para receber clientes em busca de doces para Cosmo e Damião | Foto: Layla Mussi







A gerente da loja JH Comércio - que vende doces e artigos de festa no Centro de Niterói - Josene Maciel, de 40 anos, pontua que muitas pessoas vão ao seu estabelecimento neste período para comprar as guloseimas para a celebração. Inclusive, ela comenta que, este ano, a procura tem sido maior do que no ano passado. "Em relação a fluxo de pessoas, esse ano, está bem melhor que o ano anterior", destaca. A gerente também detalha quais produtos são mais procurados pelos seus clientes que, na maioria dos casos, são pessoas na faixa dos 50 anos para cima. "Geralmente, são caixas com 50 unidades, os clássicos: maria-mole, suspiro, flocos de arroz e pipoquinha", revela.

Apesar da grande procura, os consumidores têm achado os preços mais "salgados" este ano. A trabalhadora autônoma Cláudia Corecha, de 51 anos, afirma que os valores dos produtos estão aumentando cada vez mais, o que reflete nos doces escolhidos. "No geral, todos aumentaram, mas claro que tem sempre os específicos. A cocada, por exemplo, e a maria mole aumentaram muito, o que reduziu bastante as nossas compras também". Apesar disso, Claúdia continua seguindo a tradição, que começou por sua avó, de distribuir os doces para crianças nas ruas do Fonseca e de Silva Jardim. "Minha avó vem com essa crendice há muito anos: 'Quem distribui doce, alegra uma criança e alegra a Deus'. Então, a gente sempre teve isso no nosso coração, sempre tivemos isso lá em casa", comenta.

A família de Claúdia se reúne para distribuir as guloseimas | Foto: Layla Mussi

Memória afetiva e ajuda ao próximo



Já o fisioterapeuta e gerente de projetos José Augusto Dias, de 49 anos, conta que é a primeira vez que está comprando guloseimas para distribuir no Dia de São Cosme e Damião, por conta de uma promessa que sua esposa fez para os santos. Para a celebração, José diz que está a procura de doces que remetam à infância, como pé de moleque e maria mole, para distribuir a jovens com menores condições financeiras. "A gente pretende fazer a distribuição nas comunidades carentes do Rio, na área de Ramos, naquela região de lá", revela.

Para ele, a tradição representa não só um cumprimento de uma promessa, mas também uma forma de ajudar o próximo. "A gente vê como um carinho, uma alegria que a gente vai trazer a uma criança que, muitas vezes nas comunidades carentes que queremos atender, vai ser a primeira refeição do dia. O doce, de certa forma, além de alegrar, ele pode sustentar essa criança. Eu sei que é muito pouco, só por um dia, mas pelo menos a gente tenta fazer uma parte", compartilha.

O fisioterapeuta finaliza dizendo que tradições como essa criam uma memória afetiva na vida das pessoas e relembra quando ganhava as guloseimas na infância. "Sempre tinha uma tia, uma vizinha, uma parente, alguém que nos dava. Eu não saia na rua para buscar, mas minha esposa tinha essa prática, às vezes, pegava na frente das casas ou em pontos de distribuição. Vira uma referência todo ano: 'E aí, como vai ser Cosme e Damião?' E até a gente adulto mesmo, às vezes quando eu chegava do trabalho, minha esposa me perguntava se eu tinha ganhado algum saquinho", recorda.

Será a primeira vez que José e sua esposa distribuem doces para comemorar a data | Foto: Layla Mussi

Seja por questões religiosas ou para seguir tradições familiares, a distribuição de doces em escolas, centros religiosos e bairros, no dia 27 de setembro, tornou-se uma marca registrada do Brasil.

Porto da Pedra

Para comemorar a data, a Porto da Pedra irá distribuir cerca de 3 mil sacos de doces de São Cosme e São Damião, mantendo a tradição dos padroeiros das crianças. “Esta é uma tradição antiga aqui na escola, um momento em que a gente também se transforma em criança. Fazemos questão de que os pequenos se divirtam”, diz Fabrício Montibelo, presidente da agremiação que, além dos doces, também está preparando bolo para festejar o dia. O evento acontecerá nesta sexta, 27, a partir das 16h, na quadra do Tigre - Travessa João Pessoa, número 84, Porto da Pedra, São Gonçalo.

Curiosidade: Apesar das comemorações continuarem acontecendo no dia 27, em 1969, a Igreja Católica alterou a data oficial de São Cosme e Damião para 26 de setembro.