Primavera chega com calor e promessa de chuvas

A primavera, estação das flores e do calor, chega neste domingo (22) trazendo uma nova perspectiva para o clima. Após um inverno marcado por dias frios e secos, a nova estação promete temperaturas mais elevadas e o retorno das chuvas regulares, o que deve contribuir para a melhoria da qualidade do ar.

Embora a primavera inicie com temperaturas altas, a previsão é de que as próximas semanas sejam marcadas por novas ondas de calor, principalmente na primeira quinzena de outubro. No entanto, à medida que a estação avança, a expectativa é que as temperaturas se estabilizem e voltem para um padrão mais próximo da normalidade para o período.